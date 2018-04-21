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В Киев привезли кубки Лиги чемпионов
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21.04.2018 13:36
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Послы финалов мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА Андрей Шевченко
и Ия Андрущак передали кубки ЛЧ мэру Киева Виталию Кличко и
президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко. | В
Киеве прошел парад с выступлениями музыкальных и танцевальных
коллективов Фото: kiev.informator.ua Кубки передали послы финалов
мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА Андрей Шевченко и Ия
Андрущак. Их встретил в центре города коллектив барабанщиц, который
исполнил композицию на мотив гимна Лиги чемпионов. На центральной
улице Киева прошел парад с выступлениями музыкальных и
танцевальных коллективов.Праздничное шествие направилось к зданию
Киевской городской государственной администрации, где состоялась
церемония передачи кубков."Я счастлив, что в Киеве пройдут финалы
Лиги чемпионов УЕФА. Это замечательный праздник спорта, и я
убежден, что каждый, кто посетит 24–26 мая в Киеве решающие
поединки женской и мужской Лиги чемпионов, будет в восторге от
нашего гостеприимства!" – отметил Кличко.фотогалерея (1 из 10)
Фото: ffu.ua Фото: kiev.informator.ua Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua Фото: ffu.ua Фото: ffu.ua Фото: ffu.ua
Фото: ffu.ua Фото: ffu.ua Фото: ffu.ua
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Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК
"Олимпийский". Финалисты Лиги чемпионов определятся по
итогам матчей "Реал" – “Бавария" и "Ливерпуль” – "Рома".
Первые полуфинальные игры пройдут 24-го и 25 апреля,
ответные – 1-го и 2 мая.Финал женской Лиги чемпионов пройдет
24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Кто сыграет
в Киеве, определят в полуфинальных матчах: "Челси" –
"Вольфсбург" и "Манчестер Сити" – "Лион".Кубки Лиги чемпионов
покажут в шести городах Украины – Киеве, Мариуполе, Днепре,
Харькове, Одессе и Львове.
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