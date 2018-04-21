Послы финалов мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА Андрей Шевченко и Ия Андрущак передали кубки ЛЧ мэру Киева Виталию Кличко и президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко. | В Киеве прошел парад с выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов Фото: kiev.informator.ua Кубки передали послы финалов мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА Андрей Шевченко и Ия Андрущак. Их встретил в центре города коллектив барабанщиц, который исполнил композицию на мотив гимна Лиги чемпионов. На центральной улице Киева прошел парад с выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов.Праздничное шествие направилось к зданию Киевской городской государственной администрации, где состоялась церемония передачи кубков."Я счастлив, что в Киеве пройдут финалы Лиги чемпионов УЕФА. Это замечательный праздник спорта, и я убежден, что каждый, кто посетит 24–26 мая в Киеве решающие поединки женской и мужской Лиги чемпионов, будет в восторге от нашего гостеприимства!" – отметил Кличко.фотогалерея (1 из 10) развернуть на весь экран



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