В Евросоюзе заметили отсутствие успеха в проведении трех реформ

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло, передает со ссылкой на .

Посол Польши отмечает, что от принятия антикоррупционной реформы сегодня четко зависит предоставление Украине макрофинансовой помощи от Европейской комиссии.

«Антикорупционная реформа — это ключевая реформа для Украины на сегодняшний день, ведь она связана с условиями предоставления транша от Европейской комиссии, а также транша от Международного валютного фонда. Если реформы не будет — то просто не будет денег. Так выглядит, что такая возможность есть, а Украине нужны деньги. Есть связь между финансированием от и финансированием от Еврокомиссии», — пояснил посол.

Он также подчеркнул, что в Украине пока мало обсуждают проведение земельной реформы. Впрочем, в Евросоюзе отмену моратория на продажу земли отмечают как одну из важнейших реформ в Украине.

«Я думаю, что мораторий на продажу земли — это проблема, которую Украина пока еще не смогла решить. Это очень важно. Также важна реформа приватизации — с этим нужно что-то сделать для того, чтобы удалось деолигархизировать Украину. Впрочем есть много реформ, которые сегодня предоставляют шансы для того, чтобы Украина стала подобной западной демократии», — добавил посол Польши.

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