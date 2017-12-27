Президент Украины Петр Порошенко пообщался по телефону с освобожденными украинцами, которые ранее удерживались боевиками на территории террористической "ЛНР". Порошенко поздравил первых освобожденных украинцев Фото: president.gov.ua "Только что президент по телефону поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена", – написал Цеголко. https://www.facebook.com/svyatoslav.tsegolko/posts/1404886549620870 Он добавил, что Порошенко поговорил с одним из 16 освобожденных украинцев Владиславом Овчаренко, 21-летним фанатом футбольного клуба "Заря", ранее приговоренным "судом" оккупированного Луганска к 17 годам тюрьмы за сожженный "флаг ЛНР".На данный момент в рамках обмена удерживаемыми лицами представители террористической "ЛНР" передали 16 украинцев.Главарь "ДНР" Александр Захарченко 26 декабря заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27 декабря по формуле "306 на 74". Ориентировочное время – 13.00.Вечером 26 декабря самолет с представителем Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ириной Геращенко, омбудсменом Валерией Лутковской, представителями ГПУ, СБУ и Министерства обороны Украины вылетел на Донбасс.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. По предварительной информации, спецрейс должен прибыть в 19.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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