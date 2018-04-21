В Украине в воскресенье, 22 апреля, будет и дальше преимущественно ясная сухая погода.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, информирует svodka.net.

«Европа — в солнце! Там что-то только страшное и печальное движется на Португалию и Испанию», — отметила она в прогнозе.

По словам синоптика, ближайшей ночью дожди вероятны в украинском Приазовье, в воскресенье днем дожди пройдут на северо-востоке страны.

Это нас черкнет холодный атмосферный фронт. Поэтому несколько снизится температура воздуха. Против сегодняшних +20 +27 градусов будет +14 +17 градусов, на Западе — до +20 градусов. В Киеве в воскресенье без осадков, температура воздуха в сегодня до +24, завтра — в пределах 16 градусов», — написала она.

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Диденко предупреждает, что дожди пройдут во вторник, 24 апреля.

Отметим, что сообщению пресс-службы ГосЧС, в ближайшее время в большинстве областей Украины поднимется сильный ветер.

«В ближайший час с удержанием до конца суток 21 апреля в Украине, кроме Прикарпатья и Закарпатья, и ночью 22 апреля в Приазовье порывы ветра до 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

При этом добавляется, что шквалы ожидаются и в столице. «На территории Киева и Киевской области в ближайший час с удержанием до конца суток 21 апреля порывы ветра до 15-18 м/с», — отмечается в сообщении.

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