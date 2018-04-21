Решение о проведении парламентских слушаний на тему безопасности журналистов в 2017 году поддержали комитет по свободе слова и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, однако спикер Рады Андрей Парубий не вынес этот вопрос на рассмотрение депутатов, подчеркнул глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Томиленко: Отсутствует прогресс в расследовании убийств журналистов, также нет надлежащей реакции на факты содержания журналистов в заложниках Фото: Валентин Кондратюк / Facebook "Давление на журналистов и медиа, прямые угрозы и запугивания стали распространенным явлением в Украине. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов", который реализует Национальный союз журналистов Украины вместе с партнерскими медиа и правозащитными организациями. Только в течение 2017 зафиксированы 90 случаев физической агрессии против журналистов", – сообщил Томиленко.По его словам, впервые со времен Евромайдана авторитетная международная правозащитная организация Freedom House снизила рейтинг Украины в части независимости СМИ."Среди основных причин нынешнего ухудшения независимости медиа американские эксперты, в частности, называют физические нападения на журналистов и отсутствие прогресса в расследовании убийства Павла Шеремета… Наличие серьезных статей в Уголовном кодексе, которые должны наказывать обидчиков журналистов, нивелируется неэффективным следствием и отсутствием прецедентов судебного наказания. В период с 2015 по 2017 годы в Единый список досудебных расследований были внесены сведения о 641 производствах по 5-ти "журналистским" статьям Уголовного Кодекса. 38% дел было прекращено на стадии следствия. 58% находятся в стадии длительного и малоперспективного расследования с перспективой, в основном, "списания по сроку давности". В суд же, за 3 года, попало лишь 27 дел, что составляет лишь 4% от количества внесенных в ЕРДР", – продолжил Томиленко.Он добавил, что отсутствует прогресс в расследовании убийств журналистов, также нет надлежащей реакции на факты содержания журналистов в заложниках."Требуем от председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия немедленно внести на рассмотрение парламента вопрос о назначении парламентских слушаний по вопросам свободы СМИ и физической безопасности журналистов. Решение о проведении этих слушаний в прошлом году поддержали парламентский комитет по свободе слова и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. Однако Андрей Парубий не вынес этот вопрос на рассмотрение согласительного совета и не поставил на голосование в сессионном зале. Эти слушания должны состояться в 2018 году. Скоро исполнится год, как президент Украины Петр Порошенко пообещал публичный отчет правоохранителей в расследовании убийства Павла Шеремета. С нетерпением ждем выполнения этого обещания", – написал Томиленко.Отмечается, что обращение к спикеру парламента было принято единогласно на заседании Национального правления Союза журналистов Украины. https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/1645198472231677 12 марта Союз журналистов также опубликовал письмо Томиленко к Парубию с просьбой немедленно внести на голосование в парламент постановление о назначении слушаний по физической безопасности журналистов. Отмечалось, что в 2017 году зафиксировано 90 инцидентов применения силы к журналистам. За первые два месяца 2018-го – 10. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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