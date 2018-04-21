|
НСЖУ требует провести парламентские слушания на тему безопасности журналистов в Украине
|
21.04.2018 13:44
|
Решение о проведении парламентских слушаний на тему безопасности
журналистов в 2017 году поддержали комитет по свободе слова и
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, однако спикер
Рады Андрей Парубий не вынес этот вопрос на рассмотрение депутатов,
подчеркнул глава Национального союза журналистов Украины Сергей
Томиленко. Томиленко: Отсутствует прогресс в расследовании убийств
журналистов, также нет надлежащей реакции на факты содержания
журналистов в заложниках Фото: Валентин Кондратюк / Facebook
"Давление на журналистов и медиа, прямые угрозы и запугивания стали
распространенным явлением в Украине. Об этом свидетельствуют данные
мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов", который
реализует Национальный союз журналистов Украины вместе с
партнерскими медиа и правозащитными организациями. Только в течение
2017 зафиксированы 90 случаев физической агрессии против
журналистов", – сообщил Томиленко.По его словам, впервые со
времен Евромайдана авторитетная международная правозащитная
организация Freedom House снизила рейтинг Украины в части
независимости СМИ."Среди основных причин нынешнего ухудшения
независимости медиа американские эксперты, в частности, называют
физические нападения на журналистов и отсутствие прогресса в
расследовании убийства Павла Шеремета… Наличие серьезных статей в
Уголовном кодексе, которые должны наказывать обидчиков журналистов,
нивелируется неэффективным следствием и отсутствием прецедентов
судебного наказания. В период с 2015 по 2017 годы в Единый список
досудебных расследований были внесены сведения о 641 производствах
по 5-ти "журналистским" статьям Уголовного Кодекса. 38% дел было
прекращено на стадии следствия. 58% находятся в стадии длительного
и малоперспективного расследования с перспективой, в основном,
"списания по сроку давности". В суд же, за 3 года, попало лишь 27
дел, что составляет лишь 4% от количества внесенных в ЕРДР", –
продолжил Томиленко.Он добавил, что отсутствует прогресс в
расследовании убийств журналистов, также нет надлежащей реакции на
факты содержания журналистов в заложниках."Требуем от председателя
Верховной Рады Украины Андрея Парубия немедленно внести на
рассмотрение парламента вопрос о назначении парламентских слушаний
по вопросам свободы СМИ и физической безопасности журналистов.
Решение о проведении этих слушаний в прошлом году поддержали
парламентский комитет по свободе слова и Уполномоченный Верховной
Рады Украины по правам человека. Однако Андрей Парубий не вынес
этот вопрос на рассмотрение согласительного совета и не поставил на
голосование в сессионном зале. Эти слушания должны состояться в
2018 году. Скоро исполнится год, как президент Украины Петр
Порошенко пообещал публичный отчет правоохранителей в расследовании
убийства Павла Шеремета. С нетерпением ждем выполнения этого
обещания", – написал Томиленко.Отмечается, что обращение к
спикеру парламента было принято единогласно на заседании
Национального правления Союза журналистов Украины.
https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/1645198472231677
12 марта Союз журналистов также опубликовал письмо Томиленко к
Парубию с просьбой немедленно внести на голосование в парламент
постановление о назначении слушаний по физической безопасности
журналистов. Отмечалось, что в 2017 году зафиксировано 90
инцидентов применения силы к журналистам. За первые два месяца
2018-го – 10.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира