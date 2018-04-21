Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выразила уверенность, что российские власти приложат все усилия для определения обстоятельств смерти журналиста Максима Бородина. Бородин выпал из окна своей квартиры Фото: e1.ru "Я призываю провести тщательное и прозрачное расследование гибели Максима Бородина. Я уверена, что власти приложат все усилия для определения обстоятельств его смерти", – отметила она.Бородин, который первым написал о гибели в феврале в Сирии наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", скончался от травм после падения с балкона своей квартиры в Екатеринбурге 13 апреля. Он работал журналистом в информационном агентстве "Новый день".Российский правозащитник Вячеслав Башков рассказал, что накануне гибели Бородин позвонил ему и сообщил, что его "обложили" силовики. Позже журналист позвонил еще раз и сказал, что ошибся. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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