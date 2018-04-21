Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выразила уверенность, что
российские власти приложат все усилия для определения обстоятельств
смерти журналиста Максима Бородина. Бородин выпал из окна своей
квартиры Фото: e1.ru "Я призываю провести тщательное и прозрачное
расследование гибели Максима Бородина. Я уверена, что власти
приложат все усилия для определения обстоятельств его
смерти", – отметила она.Бородин, который первым написал о
гибели в феврале в Сирии наемников частной военной компании (ЧВК)
"Вагнер", скончался от травм после падения с балкона
своей квартиры в Екатеринбурге 13 апреля. Он работал журналистом в
информационном агентстве "Новый день".Российский правозащитник
Вячеслав Башков рассказал, что накануне гибели Бородин
позвонил ему и сообщил, что его "обложили" силовики. Позже
журналист позвонил еще раз и сказал, что ошибся.
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