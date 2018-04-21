В госпитале скончался раненый под Авдеевкой воин ВСУ (фото)



В военном госпитале Киева 20 апреля скончался воин антитеррористической операции Широкий Геннадий Вячеславович. Об этом сообщается в Facebook на странице 25‑й отдельной Днепропетровской воздушно‑десантной бригады ВСУ. «20 апреля 2018 в военном госпитале города Киева, после длительного лечения от полученных ранений ушел из жизни военнослужащий 25 отдельной воздушно-десантной бригады, старший солдат ШИРОКИЙ Геннадий Вячеславович», — отмечается в сообщении. Серьезные ранения воин получил во время длительного вражеского обстрела, когда выполнял боевое задание в районе Авдеевской промзоны. Сослуживцы вспоминают погибшего как веселого, приятного человека, настоящего патриота и десантника. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



обозрение боец госпитале киева военном апреля Теги: аналитика