|В госпитале скончался раненый под Авдеевкой боец ВСУ (фото)
|21.04.2018 13:53
|
В военном госпитале Киева 20 апреля скончался воин антитеррористической операции Широкий Геннадий Вячеславович.
Об этом сообщается в Facebook на странице 25‑й отдельной Днепропетровской воздушно‑десантной бригады ВСУ.
«20 апреля 2018 в военном госпитале города Киева, после длительного лечения от полученных ранений ушел из жизни военнослужащий 25 отдельной воздушно-десантной бригады, старший солдат ШИРОКИЙ Геннадий Вячеславович», — отмечается в сообщении.
Серьезные ранения воин получил во время длительного вражеского обстрела, когда выполнял боевое задание в районе Авдеевской промзоны.
Сослуживцы вспоминают погибшего как веселого, приятного человека, настоящего патриота и десантника.
Поделитесь статьей с друзьями