Премьер-министр Армении Серж Саргсян уже не контролирует ситуацию в Армении, заявил оппозиционный депутат парламента Никол Пашинян, выступающий лидером текущих протестов в стране. 16 апреля демонстранты в Ереване начали акцию гражданского неповиновения Фото: ЕРА По словам Пашиняна, "смешно, когда мертвая или находящаяся при смерти власть делает нам предложение о диалоге, с политическим трупом не ведут диалог".Он добавил, что митингующие "готовы обсудить сроки отставки Саргсяна, и ряд связанных с этим условий".Во-первых, по словам Пашиняна, Саргсян должен уйти в отставку, во-вторых, парламент страны должен избрать премьером кандидата от народа, в-третьих, должно быть сформировано временное правительство, в-четвертых – состояться внеочередные парламентские выборы.Пашинян заявил, что Саргсян уже "не контролирует ситуацию в Армении", а оппозиция готова обсудить данные условия с представителями правящей Республиканской партии Армении.9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом Армении был Саргсян.16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные столкновения между правоохранителями и участниками протестных акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получили 46 человек, в том числе сам Пашинян, и шестеро полицейских. Оппозиционный депутат Пашинян, возглавляющий протесты против премьерства Саргсяна, который является также лидером правящей Республиканской партии Армениизаявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот день на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали премьер-министром страны.18 апреля протестующие против назначения Саргсяна премьер-министром страны взяли в осаду его резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали проводить массовые задержания.Лидер "Руху нових сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 20 апреля посоветовал прислушаться к требованиям протестующих в Ереване. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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