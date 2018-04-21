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"С политическим трупом не ведут диалог". Лидер протестов в Армении Пашинян заявил, что готов обсуждать только отставку премьера Саргсяна
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21.04.2018 14:00
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Премьер-министр Армении Серж Саргсян уже не контролирует ситуацию в
Армении, заявил оппозиционный депутат парламента Никол Пашинян,
выступающий лидером текущих протестов в стране. 16 апреля
демонстранты в Ереване начали акцию гражданского неповиновения
Фото: ЕРА По словам Пашиняна, "смешно, когда мертвая или
находящаяся при смерти власть делает нам предложение о диалоге, с
политическим трупом не ведут диалог".Он добавил, что митингующие
"готовы обсудить сроки отставки Саргсяна, и ряд связанных с этим
условий".Во-первых, по словам Пашиняна, Саргсян должен уйти в
отставку, во-вторых, парламент страны должен избрать премьером
кандидата от народа, в-третьих, должно быть сформировано временное
правительство, в-четвертых – состояться внеочередные
парламентские выборы.Пашинян заявил, что Саргсян уже "не
контролирует ситуацию в Армении", а оппозиция готова обсудить
данные условия с представителями правящей Республиканской партии
Армении.9 апреля Армения перешла к парламентской форме
правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении,
избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении
избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год
президентом Армении был Саргсян.16 апреля демонстранты начали
акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц
Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении
произошли крупные столкновения между правоохранителями и
участниками протестных акций. По данным агентства "Новости
Армения", травмы получили 46 человек, в том числе сам Пашинян,
и шестеро полицейских. Оппозиционный депутат Пашинян,
возглавляющий протесты против премьерства Саргсяна, который
является также лидером правящей Республиканской партии
Армениизаявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот
день на специальном заседании Национального собрания (парламента)
Армении Саргсяна избрали премьер-министром страны.18 апреля
протестующие против назначения Саргсяна премьер-министром страны
взяли в осаду его резиденцию на улице Баграмяна в Ереване,
правоохранители стали проводить массовые задержания.Лидер "Руху
нових сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 20 апреля
посоветовал прислушаться к требованиям протестующих в Ереване.
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