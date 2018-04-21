Евросоюз, Великобритания и Китай в субботу приветствовали отказ Северной Кореи от ракетно-ядерных испытаний, о котором объявил накануне северокорейский руководитель Ким Чен Ын.

В заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС решение властей КНДР названо «позитивным шагом». Власти Британии выразили надежду на то, что этот шаг означает стремление Пхеньяна к «честным» переговорам об отказе от ядерного оружия. МИД России пока не выступил с официальным комментарием, российские агентства цитируют депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, которые приветствуют решение Кима, информирует svodka.net.

В прошлом году после серии ракетных испытаний в КНДР Соединенные Штаты часто заявляли о возможности нанесения удара по Северной Корее. В последние месяцы, однако, напряженность начала спадать. Ким Чен Ын пятницу объявил, что приостанавливает все ракетно-ядерные испытания, а также закрывает полигон, на котором были произведены шесть последних ядерных взрывов.

Президент США Дональд Трамп откликнулся на заявление Пхеньяна сообщением в Твиттере, оценив это известие как “добрую весть и для самой Северной Кореи, и для только мира“ и добавив, что он ждет встречи с северокорейским лидером, о подготовке которой было объявлено недавно.

Ким в своей речи также заявил, что Пхеньян настроен на создание благоприятной международной обстановки для развития экономики и роста благосостояния людей. Эксперты указывают на возможные выгоды даже частичного открытия экономики КНДР миру как для неё самой, так и для всех окружающих стран. Одно только строительство транспортного наземного коридора из Китая в Южную Корею по территории Северной может принести обеим Кореям миллиарды долларов — пишет агентство Bloomberg.

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