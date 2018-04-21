Ученые из Гарвардского университета утверждают, что чипсы и мясо вредят представительницам прекрасного пола, сообщает healthystyle.info.

По данным источника, чем чаще женщина ест мясные продукты и хлебобулочные изделия, а том числе чипсы и сухарики, тем больше ее любовь к депрессивным состояниям. Даные продукты снизижают настроение и увеличивают последствия стресса.

Кроме этого, американские ученые обнаружили взаимосвязь между рационом питания и психическим состоянием женщин. Если женщина находится в подавленном состоянии, то часто она начинает заедать свои проблемы большим количеством углеводов. К таким пагубным видам пищи относятся сладости и фастфуд.

Стоит отметить, что женщины не всегда задумываются о том, что такое питание может негативно сказать на состоянии здоровья, спортивной фигуре и настроении.

Как сообщал svodka.net, молекулярные биологи из Корнелльского университета (США) сообщили о негативных последствиях вегетарианской диеты.

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