Народные депутаты Верховной Рады направили письмо членам комитета палаты представителей конгресса США, которые занимаются внешней политикой, и выразили свою поддержку спецподразделению Нацгвардии "Азов". Сообщает пресс-служба МВД. "Попытки назвать Азов "террористической организацией" или "насильственной иностранной группировкой белых супрематистов" болью отзываются в сердцах украинских военных и добровольцев, которые защищают страну от оккупантов... В условиях войны любая критика военных должна быть аргументированной, а доказательства их причастности к правонарушениям - безоговорочными". В письме нардепы перечисляют военнослужащих "Азова", погибших защищая страну, - 26 бойцов, 1414 военнослужащих батальона наградили за мужество и героизм при выполнении боевых задач. Народные избранники отмечают, что в открытых источниках информации нет ни одного подтверждения причастности батальона к терактам в Новой Зеландии или вербовки в ряды "Азова" граждан США. Напомним, 20 октября 40 членов Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. Сейчас Палата представителей США насчитывает 435 членов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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