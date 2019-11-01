|Любитель проституток "слуга" Яременко обратился к Конгрессу США с поддержкой "Азова"
|01.11.2019 13:52
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Народные депутаты Верховной Рады направили письмо членам комитета палаты представителей конгресса США, которые занимаются внешней политикой, и выразили свою поддержку спецподразделению Нацгвардии "Азов". Сообщает
Народные избранники отмечают, что в открытых источниках информации нет ни одного подтверждения причастности батальона к терактам в Новой Зеландии или вербовки в ряды "Азова" граждан США.
Напомним, 20 октября 40 членов Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. Сейчас Палата представителей США насчитывает 435 членов.