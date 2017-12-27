По состоянию на 13:39 Украинские пленные, которые подлежат обмену, направленные вглубь серой зоны для проведения процедуры

"Мы видим 7 автобусов, в которых находятся люди, которых передает Украины ... Очень напряженная ситуация, все очень переживают, чтобы обмен состоялся" , - рассказывает корреспондент "Общественного" .

По состоянию на 13:44 журналистка сообщила, что список на обмен только согласовали. Сообщается, что три человека отказались от обмена и хотят остаться на украинской стороне.

Сепаратистское ресурс "Донецкое агентство новостей" также сообщает, что у КПВВ "Мойорськ" началась крупнейшая за всю историю конфликта обмен пленными.

По состоянию на 13:39 по Киеву "Украинские пленные, которые подлежат обмену, направленные вглубь серой зоны для проведения процедуры", говорится в сообщении.

"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова отправилась на крайний блокпост "ДНР" для встречи пленных. Вооруженные люди контролируют безопасность. Процесс обмена проходит на контролируемой Украины территории под гарантиями ОБСЕ и "Красного креста".

Обновления. По состоянию на 14:05 на украинскую территорию вернулись 3 автобуса с 16 украинскими, которые находились в плену "ЛНР", продолжается обмен с представителями "ДНР", сообщает "Общественное".

43 человека, которые должны быть между 306 удерживаемых с украинской стороны, отбывших наказание и были освобождены из-под стражи, следовательно не приехали на обмен, сообщила Украинская омбудсмен Валерия Лутковская.

По ее данным, около 10-15 человек отказались возвращаться на подконтрольные боевикам территории уже на месте обмена.

Лутковская отметила, что каждый из них будут спрашивать в присутствии представителей "Красного Креста", хочет ли он (она) возвращаться на неподконтрольные Украины территории.