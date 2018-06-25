|В Нигерии вспышка холеры: среди погибших дети
|25.06.2018 15:04
|
Три школьника погибли, еще 27 были госпитализированы из-за недавней вспышки холеры в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки. Об этом сообщает со ссылкой на Синьхуа.
Пословам местного уполномоченного по вопросам здравоохранения Кеннеди Ишая, ситуация с распространением эпидемии в штате Гомбе на северо-востоке страны находится под контролем.
Он добавил, что все ученики местной исламской школы в Гомбе получили бесплатное лечение от правительства, им было предоставлено достаточное количество лекарств.
Холера является очень опасной болезнью, характеризующейся в наиболее тяжелой форме внезапным возникновением острой водянистой диареи, которая может привести к летальному исходу от сильного обезвоживания.
В Нигерии из-за плохой системы водоснабжения, особенно в
густонаселенных районах, часто происходят вспышки холеры.