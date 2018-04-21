Житомирская область оказалась самым благоприятным местом страны для жизни оленей и кабанов. Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает со ссылкой на .

С точки зрения людей, Житомирщина – не лучший регион в Украине и тем более в мире. Но звери думают иначе. Экологи насчитали здесь 22 тысячи копытных животных (оленей, кабанов и т.д.). Это 10% национального поголовья.

Кроме Житомирской области, кишат дичью леса Львовщины (19,6 тыс. копытных), Ровненщины (17,5 тыс.) и Закарпатья (13,9 тыс.).

Среди копытных преобладают косули. Их – 157 тыс. голов. Также экологи зафиксировали в Украине 12,7 тыс. благородных и 4,4 тыс. пятнистых оленей. Больше только их на Закарпатье.

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