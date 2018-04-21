Один их самых популярных диджеев мира Avicii в пятницу, 20 апреля, умер в возрасте 28 лет.

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Новость о смерти самого танцевального диджея шокировала мир. Оказалось, Тому Берглингу судилось прожить яркую, но очень короткую жизнь. Слова скорби написали коллеги звезды: Мадонна, Дэвид Гетта, Джаред Лето, Пэрис Хилтон и многие другие известности. , информирует svodka.net.

«Произошло нечто действительно ужасное. Мы потеряли друга с таким прекрасным сердцем, а мир потерял невероятно талантливого музыканта. Спасибо за прекрасные мелодии, время, которое мы провели в студии, играли вместе как диджеи или просто наслаждались жизнью как друзья», — искренне описал свои эмоции Дэвид Гетта.

Звезда Avicii загорелась слишком рано. Он сам говорил о том, что не был готов к такой славе и таким доходом. И действительно, темпы восхождения поражают: за года он вошел в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира, имея годовой доход в 20 миллионов долларов.

«Так печально, так трагично. Прощай, дорогой милый Тим. Ты ушел слишком быстро», — пишет Мадонна.

Несколько лет назад у любимца миллионов диагностировали острый панкреатит. Болезнь могла быть вызвана чрезмерным употреблением алкоголя. Ему даже приходилось брать паузу, чтобы привести в порядок свое здоровье.

Сомневаться не приходится: Avicii суждено жить в своей музыке еще много-много лет.

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