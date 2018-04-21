В мае 2018 года украинцы получат три дополнительных выходных дня. Об этом сообщает передает

Всего в этом месяце будет 11 выходных.

Что касается дополнительных дней, они припадают на 1, 9 и 28 мая.

День международной солидарности трудящихся 1 мая приходится на будний день, следовательно принято решение перенести рабочий день понедельника (30 апреля) на субботу (5 мая). Из-за этого украинцы будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

Отметим, недавно исключила из перечня выходных 2 мая.

9 мая, День Победы, несмотря на то, что приходится на среду, будет выходным днем.

День священный Троицы припадает на 27 мая (воскресенье). Из-за этого выходной переносится и на понедельник - 28 мая. В таком случае в украинцев будет 3 выходных подряд - 26, 27 и 28 мая.

Также стоит отметить, что рабочие дни 5 и 8 мая будут сокращены на час.

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