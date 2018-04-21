Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины за 20 минут ликвидировали пожар в СИЗО в Чернигове. О пострадавших в результате пожара не сообщается Фото: dsns.gov.ua "20 апреля в 19.10 спасателям ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре в бытовом помещении одного из режимных корпусов государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор", что на улице Ремесленной в областном центре… В 19.18 пожар был локализован, а в 19.37 – ликвидирован", – сказано в сообщении.Отмечается, что в результате возгорания была повреждена внутренняя облицовка стен и потолок помещения, а также материальные ценности. О пострадавших не сообщается."До прибытия подразделений ГСЧС персоналом объекта проведена эвакуация 70 человек. Причина возникновения пожара устанавливается", – добавили в ГСЧС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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