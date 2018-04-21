Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины
за 20 минут ликвидировали пожар в СИЗО в Чернигове. О пострадавших
в результате пожара не сообщается Фото: dsns.gov.ua "20 апреля в
19.10 спасателям ГСЧС Украины в Черниговской области поступило
сообщение о пожаре в бытовом помещении одного из режимных корпусов
государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор",
что на улице Ремесленной в областном центре… В 19.18 пожар был
локализован, а в 19.37 – ликвидирован", – сказано в
сообщении.Отмечается, что в результате возгорания была повреждена
внутренняя облицовка стен и потолок помещения, а также материальные
ценности. О пострадавших не сообщается."До прибытия подразделений
ГСЧС персоналом объекта проведена эвакуация 70 человек. Причина
возникновения пожара устанавливается", – добавили в ГСЧС.
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