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Из СИЗО в Чернигове было эвакуировано 70 человек из-за пожара – ГСЧС
21.04.2018 14:16
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины за 20 минут ликвидировали пожар в СИЗО в Чернигове. О пострадавших в результате пожара не сообщается Фото: dsns.gov.ua "20 апреля в 19.10 спасателям ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре в бытовом помещении одного из режимных корпусов государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор", что на улице Ремесленной в областном центре… В 19.18 пожар был локализован, а в 19.37 – ликвидирован", – сказано в сообщении.Отмечается, что в результате возгорания была повреждена внутренняя облицовка стен и потолок помещения, а также материальные ценности. О пострадавших не сообщается."До прибытия подразделений ГСЧС персоналом объекта проведена эвакуация 70 человек. Причина возникновения пожара устанавливается", – добавили в ГСЧС.

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