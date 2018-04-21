Украине не стоит быть инициатором военного освобождения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а свои силы страна должна направить на интеграцию с Западом.

Об этом в интервью «Апострофу» сообщил российский историк и оппозиционер Андрей Зубов, информирует svodka.net.

«Военное освобождение Донбасса сейчас совершенно не нужно, потому что, непременно, рано или поздно весь Донбасс и Крым будут опять украинскими. И не надо сейчас провоцировать Россию, которая, конечно, будет этому рада, потому что военное действие с одной стороны означает военное противодействие с другой стороны», — уверен он.

По словам историка, если Украина станет инициатором военного конфликта с Россией, она останется без поддержки Запада, который не является сторонником силового решения конфликта на Донбассе.

Поэтому Зубов считает целесообразным для Украины стремление к интеграции с Европейским союзом и НАТО. На свободной территории необходимо искоренить коррупцию и олигархат, а также укрепить демократические системы.

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«И таким образом, я думаю, у вас откроются перспективы. Чем больше Украина будет интегрирована и даже просто будет стремиться интегрироваться в западное общество, только честно, не скрывая пороки старой авторитарной системы, тем больше Запад будет ее защищать и ей помогать», — поясняет Зубов.

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