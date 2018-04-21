Венгрия пытается использовать свое членство в НАТО для продвижения интересов России, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Боднар: Мы готовы на компромисс, на разумное решение проблемы, но на ультиматумы мы не пойдем Фото: radiosvoboda.org Он подчеркнул, что Венгрия пытается использовать членство в НАТО для удовлетворения каких-то своих целей, которые украинская сторона не совсем понимает. Боднар добавил, что на территории Украины проживают венгры, безопасность которых должна была бы быть ключевым интересом для Будапешта."Поэтому Украина в НАТО была бы более выгодной для Венгрии, чем наоборот. Поэтому я подозреваю, что это не интерес Венгрии в данном случае Венгрия проталкивает в НАТО, а интерес третьей стороны", – заявил замминистра.Он уточнил, что говорит об интересах России."Политически я могу допустить, что влияние Москвы на Будапешт, к сожалению, растет. И это является угрозой не только для Киева, но и для Европы, для единства в НАТО и для понимания того, как гибридно действует Россия", – отметил Боднар.Заместитель министра добавил, что Венгрия довольно агрессивно использовала против Украины языковую статью закона "Об образовании". По мнению Боднара, после парламентских выборов в стране, на которых победила партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", риторика не изменилась."Это подтверждает в очередной раз мое предположение, что это не венгерский интерес – иметь плохие отношения с Украиной, а это интерес третьей стороны. Мы готовы на компромисс, на разумное решение проблемы, но на ультиматумы мы не пойдем", – заявил он.Боднар исключил возможность корректировки положений закона "Об образовании", так как он уже принят парламентом.Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятого 5 сентября 2017 года во втором чтении и в целом закона "Об образовании", который расширил использование украинского языка в обучении, Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.26 сентября в министерстве иностранных дел Венгрии предупредили, что будут блокировать любое дальнейшее сближение Украины и ЕС из-за закона "Об образовании".По словам украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, в НАТО обеспокоены поведением Венгрии в связи с украинским законом "Об образовании". 7 февраля заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар после встречи в Ужгороде с замминистра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модером сообщил, что Киев и Будапешт согласовали ключевые позиции относительно урегулирования языкового вопроса. 8 февраля вМИД Венгрии опровергли информацию о достижении договоренностей с Украиной по языковым нормам закона "Об образовании". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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