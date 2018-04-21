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Замглавы МИД Украины: Могу допустить, что влияние Москвы на Будапешт растет. И это является угрозой не только для Киева, но и для Европы
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21.04.2018 14:24
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Венгрия пытается использовать свое членство в НАТО для продвижения
интересов России, заявил заместитель министра иностранных дел
Украины Василий Боднар. Боднар: Мы готовы на компромисс, на
разумное решение проблемы, но на ультиматумы мы не пойдем Фото:
radiosvoboda.org Он подчеркнул, что Венгрия пытается
использовать членство в НАТО для удовлетворения каких-то своих
целей, которые украинская сторона не совсем понимает. Боднар
добавил, что на территории Украины проживают
венгры, безопасность которых должна была бы быть ключевым
интересом для Будапешта."Поэтому Украина в НАТО была бы более
выгодной для Венгрии, чем наоборот. Поэтому я подозреваю, что это
не интерес Венгрии в данном случае Венгрия проталкивает в НАТО, а
интерес третьей стороны", – заявил замминистра.Он уточнил, что
говорит об интересах России."Политически я могу допустить, что
влияние Москвы на Будапешт, к сожалению, растет. И это является
угрозой не только для Киева, но и для Европы, для единства в НАТО и
для понимания того, как гибридно действует Россия", – отметил
Боднар.Заместитель министра добавил, что Венгрия довольно
агрессивно использовала против Украины языковую статью закона "Об
образовании". По мнению Боднара, после парламентских выборов в
стране, на которых победила партия премьер-министра Виктора
Орбана "Фидес", риторика не изменилась."Это подтверждает в
очередной раз мое предположение, что это не венгерский
интерес – иметь плохие отношения с Украиной, а это интерес
третьей стороны. Мы готовы на компромисс, на разумное решение
проблемы, но на ультиматумы мы не пойдем", – заявил он.Боднар
исключил возможность корректировки положений закона "Об
образовании", так как он уже принят парламентом.Отношения Украины и
Венгрии ухудшились после принятого 5 сентября 2017 года во
втором чтении и в целом закона "Об образовании",
который расширил использование украинского языка в
обучении, Венгрия выразила беспокойство о будущем
венгерского меньшинства в Украине.26 сентября в министерстве
иностранных дел Венгрии предупредили, что будут блокировать
любое дальнейшее сближение Украины и ЕС из-за закона "Об
образовании".По словам украинского вице-премьера по вопросам
европейской и евроатлантической интеграции
Иванны Климпуш-Цинцадзе, в НАТО обеспокоены поведением
Венгрии в связи с украинским законом "Об образовании".
7 февраля заместитель главы Министерства
иностранных дел Украины Василий Боднар после встречи в Ужгороде
с замминистра внешней экономики и иностранных дел Венгрии
Левенте Модером сообщил, что Киев и Будапешт согласовали
ключевые позиции относительно урегулирования языкового
вопроса.
8 февраля вМИД Венгрии опровергли информацию
о достижении договоренностей с Украиной по языковым
нормам закона "Об образовании".
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