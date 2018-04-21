В январе-феврале текущего года больше только ананасов Украина поставила в Польшу и Беларусь, передает Государственная служба статистики.

В частности, за два месяца 2018 года в Польшу Украина экспортировала ананасов на 6,4 тысячи долларов, а в Беларусь — на 1,6 тысячи долларов, информирует svodka.net.

Всего в январе-феврале экспортировано украинских ананасов на 8,8 тысяч долларов.

В то же время, больше только ананасов за этот период Украина купила в Таиланде — на 1 млн 160,5 тысяч долларов. В целом, импорт ананасов за этот период составил 1 млн 232,1 тысяч долларов.

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