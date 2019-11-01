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В Херсонской области жителям до сих пор не подключили отопление
01.11.2019 13:56
В ряде городов Украины до сих пор нет отопления
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Теги:
общество
события
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