|В Одессе ребенок сломал позвоночник в развлекательном комплексе
|27.12.2017 15:37
|
Правоохранители Одессы проводят проверку по акту травмирования ребенка в развлекательном комплексе. Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
"После выезда на место происшествия выяснилось, что 9-летняя девочка упала с батута в детском развлекательном комплексе. Предварительно установлено, что вследствие падения девочка получила травму в виде закрытого перелома позвоночника. Ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении.
По данному факту сведения внесены в Единый список досудебных расследований по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование.
Как сообщал в Запорожье водитель сбил 9-летнего ребенка.
Поделитесь статьей с друзьями