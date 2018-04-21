В аннексированной Ялте начал работу экономический форум, организованный российскими властями Крыма. Региональное руководство называло мероприятие «международным» на том основании, что в Ялту прибыла делегация из Сирии и несколько человек из европейских стран.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в работе форума участвуют около 500 человек из 71 страны мира. Делегацию из Сирии возглавил министр экономики и внешней торговли арабской республики Самер аль-Халиль. Сергей Аксенов лично встречал сирийцев в аэропорту. Сообщается, что в составе делегации прибыло около 80 человек: чиновников и представителей бизнеса. Крымский глава не поскупился на лестные слова в адрес гостей. Он заверил, что Крым намерен активно участвовать в расширении экономического сотрудничества между Россией и Сирией. «Ваш визит имеет большое политическое значение. Уверен, что после общения на форуме у нас появятся и экономические контакты», –​ сказал Аксенов. Какое сотрудничество вероятно со страной, разрушенной в ходе многолетней войны, он не уточнил. В свою очередь, Самер аль-Халиль заявил, что намерен обсудить с властями Крыма вопрос поставок на полуостров сирийской сельскохозяйственной продукции и планирования морского сообщения между Севастополем и Тартусом.

Вместе с тем, наибольший интерес представляет небольшая группа политиков и депутатов, прибывших в Ялту из Евросоюза. Они все, словно под копирку, говорили о «бессмысленности» западных санкций против аннексии Крыма и необходимости налаживать экономические связи с полуостровом. Вице-бургомистравстрийского города Линц Детлеф Виммер заявил, что ограничения якобы вредят Евросоюзу, следовательно их следует отменить. «Мы должны бороться с санкциями, которые вредят Евросоюзу. Они вредят нам. Конечно, мы должны взаимодействовать на региональном уровне, на локальном уровне, мы должны повышать давление со стороны городов и муниципалитетов на государство, чтобы работать на наше совместное благо», –​ сказал он на форуме. Как следует из сообщений российских государственных СМИ, Виммер якобы заявил о том, что правительство Австрии не согласно с санкциями и выступает за их отмену.

Господин Виммер является одним из трех вице-бургомистров Линца. В администрации города он представляет ультраправую Австрийскую партию свободы (FPÖ). Партия «отметилась» в конце 2016 года, когда руководство FPÖ и региональный актив прибыли в Москву на подписание соглашения о сотрудничестве с «Единой Россией». Австрийский журнал Die Presse раскритиковал визит, который проходил на фоне ужесточения европейских санкций за российскую агрессию в Украине и Сирии. Журналисты обратили внимание, что соглашение со стороны «Единой России» подписал заместитель председателя совета партии Сергей Железняк, находящийся в санкционном списке ЕС. Детлеф Виммер также присутствовал на указанной встрече с россиянами – он крайний справа на парадной фотографии.

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Следующий европейский гость – глава фракции партии «Левые» в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер. На форуме он заявлял, что немецкие и австрийские предприниматели якобы готовы вкладывать деньги в экологические проекты в Ялте. Господин Маурер – практически идеальный союзник России. Он всячески поддерживает политику Кремля, критикует действия властей Украины, прекрасно говорит на русском. Но у него есть «небольшой» недостаток – сомнительная репутация в самой Германии. Андреаса Маурера и фракцию «Левые» в городском парламенте Квакенбрюк подозревают в электоральном мошенничестве. Начало судебного процесса запланировано на конец текущего месяца. Ранее во фракции было 5 депутатов, но одна из депутатов – Галина Кригер – сложила полномочия. Формально – по состоянию здоровья. Как утверждают местные СМИ, если бы у нее отобрали мандат по решению суда, она бы лишилась права баллотироваться или занимать государственную должность в течение двух лет.

Депутат Европейского парламента от Чехии Яромир Кохличек – один из самых активных участников кремлевских перформансов в ЕС. На ялтинском форуме он заявил, что чешский бизнес может вкладывать деньги в Крым, невзирая на санкции. «Всегда есть такие возможности. Во время очень строгих санкций против Ливии итальянцы, например, импортировали оттуда. Когда я посетил во время санкций Тегеран, я увидел там очень много инвесторов из Евросоюза. Нужно поискать возможности: банк, страну, – если не удается работать напрямую. Санкции против России можно обойти через Беларусь, например, или Казахстан, или Армению», – сказал Кохличек. На самом деле, он слукавил. Власти США последовательно ввели несколько пакетов санкций против физических лиц и компаний, причастных к аннексии Крыма, именно для того, чтобы закрыть любые обходные пути.

Что на самом деле происходит в Ялте? Сергей Аксенов бодро заявил, что «международный форум» помог преодолеть «западный миф» об экономической изоляции Крыма и соседней России. Некоторые украинские наблюдатели отметили, что Москва, завезя в Крым группу своих союзников, пытается легализовать аннексию. В реальности «экономический форум» – мероприятие, которое проводят в большей степени по инерции. Нынешний съезд кремлевских сателлитов – отсроченное продолжение прошлогоднего действа, на котором было объявлено о создании «международного клуба друзей Крыма». Оргкомитет по подготовке к Ялте-2018 создали практически сразу после завершения предыдущего форума.

Господа из Евросоюза в очередной раз приехали в Ялту, отбыли тут «трудовую повинность» и отправились домой. Если «десанты» европейских политиков в Крым не принесли пользы в 2014-2015 годах, то сейчас от них вообще не будет толку. Тем более в условиях, когда противостояние Москвы с Вашингтоном и Брюсселем резко обострилось. В начале аннексии союзники Кремля прикрывали свои поездки на полуостров заботой о правах человека или праздным любопытством. Теперь у них такой возможности нет. Любой крымский вояж рассматривается исключительно как активная поддержка кремлевских преступлений.

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