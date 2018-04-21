Законопроект о лишении украинского гражданства жителей Крыма, получивших российское, необходимо доработать.

Об этом сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире "112 Украина", передает со ссылкой на .

"Речь идет о внесении изменений в действующий закон о гражданстве. Там очень целесообразные изменения, совершенствуются отдельные положения. Есть также новые положения статьи, регулирующие вопросы утраты гражданства Украины. Эти нормы вызывают обоснованное беспокойство жителей Крыма... Но вижу, насколько ухватились за эти неудачные формулировки российские СМИ, особенно в Крыму", - сказал нардеп.

Он отметил, что закон в нынешнем виде несет угрозу для людей, которых против воли призвали в армию, или кому угрожали увольнением с работы.

"Не надо отчаиваться и разгонять зраду. Я уже имел консультации с юристами в различных правоохранительных органах. Когда этот законопроект пройдет через комитет и выйдет на рассмотрение сессии Верховной Рады, я даю 100-процентную гарантию, что этих опасений, которые есть сегодня, там не останется", - подчеркнул Чубаров.

20 апреля президент внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает лишать гражданства Украины лиц, которые получили российское и голосовали на выборах президента в Крыму.

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