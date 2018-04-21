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Замглавы МИД Украины: По разным данным, на Закарпатье выдано больше 100 тыс. венгерских паспортов
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21.04.2018 14:32
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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
рассказал, что венгерские чиновники "торговали" паспортами этой
страны на Закарпатье. Боднар: Не будет секретом, что часть
украинцев получили паспорта под разными "соусами" и
договоренностями Фото: Vasyl Bodnar / Twitter "По разным данным, в
том числе венгерским, венгерских паспортов больше 100 тыс. выдано",
– отметил он.Боднар подчеркнул, что они выдавались в основном до
получения Украиной безвизового режима с ЕС."Привлекательность этого
паспорта была практической – можно было беспроблемно пересекать
границу, устраиваться на работу в Венгрии или и дальше. А теперь
посчитаем, чего достигла Венгрия, раздавая паспорта украинским
гражданам венгерского происхождения? По разным оценкам, от 30 до 40
тыс. трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения
выехали в другие государства Европы. Фактически и Венгрия, и
Украина их потеряли", – сказал замминистра.Он отметил, что раньше
венгерскими паспортами на Закарпатье "торговали в какой-то
степени"."И не будет секретом, что часть украинцев получили
паспорта под разными "соусами" и договоренностями", – заявил
Боднар.Он подчеркнул, что "торговали" паспортами венгерские
чиновники. По словам Боднара, "такие факты есть и они
подтверждены"."Что сейчас? Какой вес этого паспорта? Есть
украинский паспорт, с которым можно свободно поехать без всякой
визы. То есть его (венгерского паспорта. – )
привлекательность падает. Возможно, для этнических венгров это еще
и дальше актуально, но для украинцев этот вопрос снят, поскольку
это был социально-экономическое измерение", – добавил
замминистра.Согласно переписи населения 2001 года, в
Украине проживают более 150 тыс. венгров, большинство из них –
в Закарпатской области.
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