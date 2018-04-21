Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар рассказал, что венгерские чиновники "торговали" паспортами этой страны на Закарпатье. Боднар: Не будет секретом, что часть украинцев получили паспорта под разными "соусами" и договоренностями Фото: Vasyl Bodnar / Twitter "По разным данным, в том числе венгерским, венгерских паспортов больше 100 тыс. выдано", – отметил он.Боднар подчеркнул, что они выдавались в основном до получения Украиной безвизового режима с ЕС."Привлекательность этого паспорта была практической – можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или и дальше. А теперь посчитаем, чего достигла Венгрия, раздавая паспорта украинским гражданам венгерского происхождения? По разным оценкам, от 30 до 40 тыс. трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения выехали в другие государства Европы. Фактически и Венгрия, и Украина их потеряли", – сказал замминистра.Он отметил, что раньше венгерскими паспортами на Закарпатье "торговали в какой-то степени"."И не будет секретом, что часть украинцев получили паспорта под разными "соусами" и договоренностями", – заявил Боднар.Он подчеркнул, что "торговали" паспортами венгерские чиновники. По словам Боднара, "такие факты есть и они подтверждены"."Что сейчас? Какой вес этого паспорта? Есть украинский паспорт, с которым можно свободно поехать без всякой визы. То есть его (венгерского паспорта. – ) привлекательность падает. Возможно, для этнических венгров это еще и дальше актуально, но для украинцев этот вопрос снят, поскольку это был социально-экономическое измерение", – добавил замминистра.Согласно переписи населения 2001 года, в Украине проживают более 150 тыс. венгров, большинство из них – в Закарпатской области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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