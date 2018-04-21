Гражданин России пытался шантажировать бизнесмена из Киева. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали его при получении "аванса" за молчание в размере $7 тыс. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в одном из заведений общественного питания в Киеве Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Правоохранители установили, что преступник переехал в Украину в начале этого года. Через общий круг друзей он познакомился со столичным коммерсантом и начал собирать информацию о его бизнесе и семье. Угрожая распространением личной информации о бизнесмене и его семье, которая сможет повредить их репутации, мужчина требовал $250 тыс. за "молчание". Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в одном из заведений общественного питания в центре Киева во время получения "аванса" в размере $7 тыс.", – сказано в сообщении.Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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