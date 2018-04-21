Гражданин России пытался шантажировать бизнесмена из Киева.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали его при получении
"аванса" за молчание в размере $7 тыс. Сотрудники СБУ задержали
злоумышленника в одном из заведений общественного питания в Киеве
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Правоохранители установили,
что преступник переехал в Украину в начале этого года. Через общий
круг друзей он познакомился со столичным коммерсантом и начал
собирать информацию о его бизнесе и семье. Угрожая распространением
личной информации о бизнесмене и его семье, которая сможет
повредить их репутации, мужчина требовал $250 тыс. за
"молчание". Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в одном из
заведений общественного питания в центре Киева во время получения
"аванса" в размере $7 тыс.", – сказано в сообщении.Открыто
уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного
кодекса Украины. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении
преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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