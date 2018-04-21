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Украинские Национальные Новости информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну суббота, 21 апреля 2018
15:42
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*/ Суббота, 21 апреля 2018, 15:15 • Катерина Ирха • 2640 Версия для
печати В пограничном городе Кошице начались Дни Украины в Словакии
фотогалерея
/*
*/
В словацком городе Кошице начались мероприятия в рамках Дней
Украины в Словакии, сообщает корреспондент.
Сейчас в Кошице проходят Дни Ужгорода, ведь это города-побратимы
с давней историей. Словацкое Кошице и украинский Ужгород разделяют
менее 100 километров, зато сотрудничества между соседними городами
на днях исполнилось 25 лет. Поздравить партнеров с юбилеем приехали
руководство обоих городов, словацкие чиновники и дипломаты.
Мэр города Кошице Мартин Петрушко отметил, что не только Ужгород
и Кошице отмечают юбилей партнерских отношений. Дипломатическим
отношениям Украины и Словакии исполняется 25 лет. По словам мэра
Ужгорода Богдана Андреева, большой вес Ужгорода заключается в том,
что именно этот город представляет для словаков Украину. В свою
очередь, уполномоченный представитель по вопросам развития
трансграничного сотрудничества города Кошице с Украиной Эдуард
Бураш сообщил, что на сегодня уже 50 украинских предпринимателей
заявили о своем желании открывать и реализовывать бизнес в
словацком городе.
В Кошицком "КультурПарке" развернули презентационные экспозиции
предприятий, виноделов, учебных заведений, банковских и медицинских
учреждений из Ужгорода. Стены художественного зала украсили работы
ужгородских художников, на подиуме представили коллекцию одежды
дизайнеров из Ужгорода, а на площади перед зданием продолжался
ярмарка от ужгородских производителей. На сцене же выступали
творческие коллективы - образцовый ансамбль "Жемчужинка" и народный
фольклорно-этнографический ансамбль "Ужгород", которые исполняли
песни на украинском и словацком языках.
Сегодня же в Кошице пройдет "День Карпатского Еврорегиона", в
рамках которого украинская сторона предложит соседям присоединиться
к приготовлению и дегустацию наших традиционных блюд, в частности
борща. Кроме того, в местном парке состоится "Турнир по петанку"
между спортсменами Кошице и Ужгорода. Завершит день концертная
программа украинских коллективов "Добро пожаловать в Кошице".
В последующие дни в Кошице посетят художественные коллективы из
разных областей Украины, а представители власти и общин, педагоги и
ученые из обеих стран примут участие в "Словацко-Украинском
Форуме".
Уже в сентябре 2018 года словацкое Кошице представляет свой
город в украинском Ужгороде.
Напомним, 20-21 апреля в Киевской муниципальной галерее Лавра
пройдет Международный архитектурный фестиваль СANactions.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира