Компания «Новая почта», руководитель экспресс-доставки в Украине, тестирует возможность доставки почты с помощью полноценных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил соучредитель компании Вячеслав Климов.

«Сейчас наши ребята тестируют доставку беспилотником. Это будет не игрушечный беспилотник, а визуально настоящий небольшой самолетик, который будет просто быстро доставлять почту между городами», — сказал он, отвечая на вопросы из зала на конференции Союза украинских предпринимателей (СУП) в Киеве вчера.

По словам В.Климова, вполне вероятно, что со временем в структуре «Новой почты» появится инжиниринговая компания, которая займется этими вопросами.

Как сообщалось, Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпошта» (ныне ПАО) рассчитывало запустить пилотный проект по доставке посылок дронами еще в 2016 году.

Предприятие тогда избрало для тестирования дроны израильской компании Flytrax, которые могут доставлять посылки весом до 3кг на расстояние до 23 км со скоростью до 70 км/ч.

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