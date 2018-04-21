На территории Мексики сотрудники правоохранительных органов оперативно нашли кубок Лиги Европы УЕФА, который был похищен ранее. Его вес составляет более 15 килограмм. О находке сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры штата Гуанахауто Мексики на официальной странице в Twitter.

По информации пресс-службы неизвестные похитили оригинальный кубок из автомобиля на территории города Леон-де-лос-Альдама.

В то же время местные журналисты утверждают, что трофей умышленно привезли в Мексику, чтобы представить одной из компаний, которая является спонсором спортивного турнира. Представители УЕФА отмечают, что в Мексике был украден оригинальный кубок Лиги Европы, а не одна из копий, которые ежегодно передаются командам, выигравшим футбольный турнир.

Как сообщал svodka.net, названы цены билетов на посещение финального этапа Лиги чемпионов , который состоится 26 мая в столице Украины на территории Национального спортивного комплекса "Олимпийский".Так, в соответствии с обнародованной информацией, стоимость билетов категории 1, на центральных трибунах, - 450 евро.

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