Семерым членам экипажа судна "Норд", пытавшимся незаконно пересечь границу Украины, грозит штраф в размере 3,5 тыс. грн, заявил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Судно "Норд" арестовали 25 марта Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook "Протоколы о попытке незаконного пересечения государственной границы переданы в Соломенский райсуд", – заявил Слободян 21 апреля.Он добавил, что членам экипажа грозит штраф в размере 3,5 тыс. грн. "Данное административное нарушение не предусматривает ограничения свободы", – заявил представитель Госпогранслужбы.Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая, его подозревают в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна оштрафовали.8 апреля Госпогранслужба Украины сообщила, что представители Генерального консульства РФ под прикрытием своего иммунитета пытались вывезти команду судна "Норд" в Россию через пункт пропуска в Харьковской области. Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин рассказал, что оккупационные власти пытаются передать морякам украинские паспорта.9 апреля стал известно, что члены экипажа "Норда" пытались попасть в оккупированный Крым.10 апреля капитана судна Владимира Горбенко отпустили под залог. После этого он прибыл на допрос в Службу безопасности Украины. Члены экипажа судна "Норд" также были на допросе.В этот же день капитану сообщили о новом подозрении – в совершении преступления по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом). 11 апреля херсонский суд отпустил Горбенко под личное обязательство с запретом посещать Крым.19 апреля стало известно, что два члена команды судна "Норд" обманным путем вылетели из Украины в Беларусь и вернулись в Крым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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