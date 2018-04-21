|
Протоколы об админнарушении на членов экипажа судна "Норд" передали в суд – Слободян
|
21.04.2018 14:48
|
Семерым членам экипажа судна "Норд", пытавшимся незаконно пересечь
границу Украины, грозит штраф в размере 3,5 тыс. грн, заявил
официальный представитель Государственной пограничной службы
Украины Олег Слободян. Судно "Норд" арестовали 25 марта Фото:
Державна прикордонна служба України / Facebook "Протоколы о попытке
незаконного пересечения государственной границы переданы в
Соломенский райсуд", – заявил Слободян 21 апреля.Он добавил,
что членам экипажа грозит штраф в размере 3,5 тыс. грн. "Данное
административное нарушение не предусматривает ограничения
свободы", – заявил представитель Госпогранслужбы.Украинские
пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25
марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море.
Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На
борту находились 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь
генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала,
что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля
суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая, его
подозревают в нарушении порядка въезда на временно
оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1
Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна
оштрафовали.8 апреля Госпогранслужба Украины сообщила,
что представители Генерального консульства РФ под
прикрытием своего иммунитета пытались вывезти команду судна "Норд"
в Россию через пункт пропуска в Харьковской области.
Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис
Бабин рассказал, что оккупационные власти пытаются передать
морякам украинские паспорта.9 апреля стал известно, что члены
экипажа "Норда" пытались попасть в оккупированный Крым.10 апреля
капитана судна Владимира Горбенко отпустили под залог. После
этого он прибыл на допрос в Службу безопасности
Украины. Члены экипажа судна "Норд" также были
на допросе.В этот же день капитану сообщили о новом
подозрении – в совершении преступления по ст. 249 Уголовного
кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным
водным добывающим промыслом). 11 апреля херсонский
суд отпустил Горбенко под личное обязательство с запретом
посещать Крым.19 апреля стало известно, что два члена команды судна
"Норд" обманным путем вылетели из Украины в Беларусь
и вернулись в Крым.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира