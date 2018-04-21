Российский президент Владимир Путин испытывает страх перед Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ), которая в любой момент может его устранить.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал российский историк и оппозиционер Андрей Зубов, информирует svodka.net.

«Если говорить обобщающе, то управляет страной, понятно, КГБ, то есть ФСБ. И у большинства руководителей ФСБ есть желание закручивать гайки дальше. Но сам Путин боится ФСБ, потому что она ему не подконтрольна до конца. Это организация независимая, и он понимает, что в какой-то момент и сам может быть ею устранен», — поясняет историк.

По его словам, в данной ситуации Путин пытается найти поддержку и препятствовать усилению ФСБ.

«Поэтому Путин, как любой правитель, пытается опереться на другие силы, в частности, на гражданскую администрацию, на таких людей, как Кадыров, например, с его боевиками. Поэтому он сдерживает усиление ФСБ. С другой стороны, в президентской администрации очень большая боязнь, что, если ФСБ окончательно придет к власти, то головы первые полетят их, людей из гражданской администрации», — говорит Зубов, добавляя, что путинская власть часто пыталась установить контакты с оппозицией для совместного противодействия ФСБ.

Читайте: Пионтковский рассказал, кто придет к власти после Путина

Также историк отмечает, что это еще пока не совсем определенные вещи.

«И мы в оппозиции считаем, что надо представлять третью силу – то есть не гражданскую администрацию и не ФСБ, а само общество. И тогда мы будем реальной силой.

В обществе сейчас с каждым днем растут протестные настроения. Не очень быстро, но они, непременно, растут», — говорит Зубов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира