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Вулкан Шивелуч, Камчатка, в этот раз выбросил семикилометровый столб пепла
27.12.2017 15:37

Это был семикилометровый столб пепла, который выбросил вулкан Шивелуч сегодня на Камчатке.

Как себя ведет исполин прокомментировали представители Камчатского филиала Геофизической службы РАН, сообщив о о том, что "это событие на вулкане произошло во вторник днем по местному времени. Сейчас Шивелуч закрыт облачностью, но о высоте выброса можно достоверно судить по сейсмическим данным". 
Обратим внимание, что в жилых районах пеплопады  не зарегистрированы, информирует общественность региональное ГУ МЧС.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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