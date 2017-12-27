Это был семикилометровый столб пепла, который выбросил вулкан Шивелуч сегодня на Камчатке. Как себя ведет исполин прокомментировали представители Камчатского филиала Геофизической службы РАН, сообщив о о том, что "это событие на вулкане произошло во вторник днем по местному времени. Сейчас Шивелуч закрыт облачностью, но о высоте выброса можно достоверно судить по сейсмическим данным".

Обратим внимание, что в жилых районах пеплопады не зарегистрированы, информирует общественность региональное ГУ МЧС.

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