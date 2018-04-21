18 апреля текущего года Пресс-секретарь Государственного Департамента США Хизер Науэрт сделала по поводу обстрела дежурной смены донецкой фильтровальной станции. Как известно, этот объект находится на северо-востоке Донецка, по соседству с известной на весь мир «Промзоной» Авдеевки.

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Этот объект выполняет водоподготовку питьевой воды, которая затем поступает в соответствующие водопроводы близлежащих населенных пунктов, в том числе, и Донецка. Поскольку сооружения станции находятся на линии разграничения между ВСУ и оккупационными войсками РФ, то время от времени они подвергаются обстрелу. В этот раз был обстрелян автобус, который вез дежурную смену на фильтровальную станцию.

В принципе, оккупационные силы РФ творили и куда более жесткие преступления, которые сходили им с рук. Сбитый малазийский авиалайнер до сих пор не стал причиной привлечения к ответственности уже хорошо известных должностных лиц РФ, виновных в этом теракте. Но похоже на то, что в российские гибриды наигрались уже все игроки и уже просто никто не станет вникать в детали конкретного преступления. Теперь уже реакция идет не на конкретное проявление проблемы, а на ее суть. Это мы видели в Сирии, когда в химических атаках в зоне оккупации российско-иранскими войскам была обвинена Россия. Теперь применяется известное положение Женевской конвенции о том, что за все, что происходит на территории оккупанта – отвечает оккупант. Мало того, все преступления, которые совершаются в результате агрессии, возлагаются на агрессора. Короче говоря, мы уже наблюдаем дегибридизацию террористической деятельности РФ и основные игроки международной политики стали называть вещи своими именами. Так, в приведенном выше заявлении для прессы имеется следующий текст, подводящий итоговую оценку инцидента:

« (Государственный – авт.) Департамент пользуется этой возможностью, чтобы повторить свой призыв к России вывести свои войска из Восточной Украины и полностью выполнить свои обязательства по минским соглашениям. Поскольку Россия подстрекала этот конфликт и продолжает вооружать, тренировать, вести и боевые действия вместе с ее представителями (наемниками – авт.) в Донбассе, Россия несет ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации на востоке Украины».

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Между прочим, это не только прямая констатация агрессивной роли РФ за ведение боевых действий в Украине, но и очень прозрачный намек на ответственность Москвы за последствия ее агрессивных действий. Пока это звучит обтекаемо и дипломатично, но очень скоро речь пойдет о компенсации материального ущерба, нанесенного вооруженными силами РФ и тех военизированных формирований, которые находятся на полном довольствии РФ.

Наверное, это может показаться фантастикой, но еще совсем недавно никто не верил, что Газпром проиграет Украине многомиллиардные иски, но теперь он уже является ее должником де-юре. Весь тот цирк с гибридными «отпускниками», «зелеными человечками» и «вежливыми людьми» уже действует лишь на население РФ, которое привыкло верить и не такому бреду. Но этому населению следует помнить, что неизбежные репарации и контрибуции лягут бременем не на Путина и его холуев, а лично на них, на их детей и внуков. Мировое общество уже пришло к этому выводу и что-то изменить Кремль уже не сможет, разве что – самоликвидироваться. В общем, так сложилось, что окончание АТО совпало и с окончанием «гибрида», что выводит ситуацию на более понятный и прямой путь, еже не такой длинный, каким он был в 2014 году.

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