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Замглавы МИД Украины: По разным данным, в Закарпатье выдано больше 100 тыс. венгерских паспортов
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21.04.2018 14:56
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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
рассказал, что венгерские чиновники "торговали" паспортами этой
страны в Закарпатье. Замглавы МИД Украины отметил, что часть
украинцев получила венгерские паспорта "под разными "соусами" и
договоренностями" Фото: mfa.gov.ua "По разным данным, в том числе
венгерским, венгерских паспортов больше 100 тыс. выдано", –
отметил он.Боднар подчеркнул, что они выдавались в основном до
получения Украиной безвизового режима с ЕС."Привлекательность этого
паспорта была практической – можно было беспроблемно
пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или и дальше.
А теперь посчитаем, чего достигла Венгрия, раздавая паспорта
украинским гражданам венгерского происхождения? По разным оценкам,
от 30-ти до 40 тыс. трудоспособных украинских граждан венгерского
происхождения выехали в другие государства Европы. Фактически и
Венгрия, и Украина их потеряли", – сказал замминистра.Он
отметил, что раньше венгерскими паспортами в Закарпатье "торговали
в какой-то степени"."И не будет секретом, что часть украинцев
получила паспорта под разными "соусами" и договоренностями", –
заявил Боднар.Он подчеркнул, что "торговали" паспортами венгерские
чиновники. По словам Боднара, "такие факты есть, и они
подтверждены"."Что сейчас? Какой вес этого паспорта? Есть
украинский паспорт, с которым можно свободно поехать без всякой
визы. То есть его (венгерского паспорта. – )
привлекательность падает. Возможно, для этнических венгров это еще
и дальше актуально, но для украинцев этот вопрос снят, поскольку
это было социально-экономическое измерение", – добавил
замминистра.Согласно переписи населения 2001 года, в
Украине живет более 150 тыс. венгров, большинство из них – в
Закарпатской области.
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