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Все погибнет: ученые бьют тревогу из-за глобальной катастрофы
21.04.2018 15:02
Все погибнет: ученые бьют тревогу из-за глобальной катастрофы По теме:

По новым научным данным, через пять миллиардов лет жизнь на Земле погибнет от засухи, пишет  со ссылкой на .

Наше светило сейчас является желтым карликом. Но в отдаленном будущем Солнце станет красным гигантом. Температура солнечной короны при этом возрастет.

Солнце станет сильнее нагревать планеты вокруг него, в том числе и Землю. На ее поверхности начнется аномальная жара, сопровождаемая рядом аномальных погодных процессов. Большинство водоемов на земной поверхности попросту испарятся.

Без воды сложно организованная белковая жизнь прожить не может, следовательно все виды животных, а также люди, погибнут. Если не эвакуируются до этого времени в более подходящее для обитания место.

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