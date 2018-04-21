По информации агентства УНИАН, в здании Библиотеки украинской литературы в Москве разместят центр развития туризма. Библиотека украинской литературы в Москве существовала с 1989 года Фото: mosbul.ru Когда именно это произошло, неизвестно. Бывшие сотрудники говорят, что еще неделю назад на доме по адресу Трифоновская, 61 была вывеска "Библиотека украинской литературы".Заблокирован также сайт библиотеки. При попытке зайти на него появляется надпись: "Извините, но в данный момент сайт закрыт на реконструкцию".Агентство пишет, что здание библиотеки передали Департаменту спорта Москвы. Там разместят центр развития туризма. Часть фондов библиотеки передали в Библиотеку иностранной литературы, еще часть выбросили.Библиотека украинской литературы в Москве существовала с 1989 года.28 октября 2015 года в здании Библиотеки украинской литературы в Москве прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли украинские издания, которые, по мнению следствия, "носили русофобский характер". Директора библиотеки Наталью Шарину задержали и поместили под домашний арест.5 июня 2017 года Мещанский суд Москвы приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно по обвинениям в разжигании ненависти и растрате. Год и семь месяцев, которые она провела под домашним арестом, зачтут в срок наказания.Защита Шариной обжаловала приговор. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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