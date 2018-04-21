По разным данным, в том числе венгерским, на Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. По его словам, эти паспорта выдавались в основном до момента получения Украиной безвизового режима и привлекательность этого паспорта была практичной.

«Можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или дальше», — отметил Боднар. Заместитель министра выразил уверенность, что многие с венгерскими паспортами выехали на работу в другие страны ЕС.

«По разным оценкам, от 30 до 40 тысяч трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения выехали в другие государства Европы. Фактически и Венгрия, и Украина их потеряли … Поехали туда, где большие зарплаты. А сейчас зарплаты в той же Словакии, в определенных районах или в Австрии, или в Германии значительно выше, чем в Венгрии», — добавил он.

Влияние Москвы на Будапешт растет, а это может стать угрозой не только для Киева, но и для единства НАТО, заявил Василий Боднар. «Газ, атомная электростанция, ВПК, много других вещей, о которых можно говорить. Я не хочу обвинять, не имея этих … Но политически я могу допустить, что влияние Москвы на Будапешт, к сожалению, растет. И это является угрозой не только для Киева, но и для Европы, для единства в НАТО и для понимания того, как гибридно действует Россия», — отметил дипломат.

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По его словам, Венгрия использует свое членство в НАТО для давления на Украину в интересах «третьей стороны».

«На территории Украины проживают венгры, которые являются составляющей украинского общества, их безопасность должна была быть ключевым интересом для Венгрии. Поэтому Украина в НАТО была бы более выгодной для Венгрии, чем наоборот. Поэтому я подозреваю, что это не интерес Венгрии, в данном случае Венгрия проталкивает в НАТО, а интерес третьей стороны «, — отметил Боднар, уточнив, что под. «третьей стороной» подразумевает Россию.

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