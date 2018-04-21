В пятницу, 20 апреля, на дороге в Виннице случилось дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали три иномарки, и травмы получили три водителя, пассажир и пешеход. Об аварии сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции области.

Предварительно установлено, что водитель Hyundai в возрасте 22 года столкнулся с автомобилем марки Toyota, двигающимся в попутном направлении, который остановился по сигналу светофора. После этого машина Toyota въехала в легковой автомобиль Opel, стоявший впереди. Продолжая движение по инерции, "Opel" выехал на пешеходный переход и сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора.

Вследствие происшествия были травмированы водитель автомобиля Hyundai, 51-летняя женщина-водитель автомобиля "Toyota и 24-летний пассажир ее автомобиля, 34-летний водитель Opel и 69-летняя женщина, которая переходила дорогу.

Следственным назначен род экспертиз, которые помогут установить причины ДТП. У водителя автомобиля "Hyundai" отобрана кровь на исследование с целью выявления состояния алкогольного или наркотического опьянения. По этому факту полиция открыла производство по части 1 статьи 286 УК Украины.

Как сообщал svodka.net, в Запорожье мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля марки Mazda, сбил трех женщин на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

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