. Американскую актрису Эллисон Мэк, сыгравшую роль Хлои Салливан в сериале "Тайны Смолвиля", арестовали по обвинению в причастности к сексуальной эксплуатации женщин в организации Nxium, которая якобы занималась организацией семинаров по саморазвитию, передает со ссылкой на Reuters.

“Актрису из Нью-Йорка Эллисон Мэк арестовали в пятницу, 20 апреля, по обвинению в том, что она помогала Киту Раньеру управлять тайным обществом, которое порабощало женщин и клеймило их инициалами Раньера. Мэк обвинили в сговоре и сексуальной торговле”, — пишет издание.

Отмечается, что по мнению следствия, внутри Nxium существовала тайная группа, члены которой шантажом принуждали женщин к сексу с лидером организации, 57-летним Китом Раньером.

Мэк, предположительно, занимала в ней одно из руководящих мест и получала от Раньера деньги за привлечение других женщин в организацию.

Следствие установило, что для вступления в организацию женщины должны были предоставить компрометирующий материал на себя и своих близких, который потом использовался Nxium для принуждения их к сексу.

Кроме того, женщинам также ставили клеймо, выжигая инициалы Раньера. Всего в организации было около 50 женщин.

Мэк не признала свою вину. Слушание по назначению для нее залога состоится в понедельник.

Отметим, о существовании системы сексуальной эксплуатации женщин внутри Nxium стало известно в 2017 году. В марте 2018 года был проведен первый арест по этому делу — полиция задержала лидера организации Кита Раньера.

Также известно, что членом Nxium была еще одна актриса из “Тайн Смолвиля”, Кристин Кройк. После ареста Раньера она заявила, что никогда не сталкивалась в организации с незаконными действиями и сама не состояла в группе, принуждавшей людей к сексу.

Напомним, на украинско-польской границе правоохранители предотвратили попытку вывоза гражданок Украины в Германию с целью сексуальной эксплуатации.

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