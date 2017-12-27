|Гендиректор "Укроборонпрома" подал в отставку
|27.12.2017 15:38
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Источник отметил, что Романов подал в отставку еще в прошлом месяце до публичной критики со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана.
Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов подал в отставку, информирует еizvestia.com.
Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на информированный источник.
По его словам, указанное заявление было согласовано с президентом Петром Порошенко.
Источник также отметил, что Романов подал в отставку еще в прошлом месяце до публичной критики со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана.
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Напомним, что Романов был назначен главой «Укроборонпрома» в июле 2014 года.
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