Глава МИД Пристайко подтвердил планы по внедрению двойного гражданства в Украине. Сейчас эта история на стадии рассмотрения концепций и их сразу несколько.

По одной из них, украинцы смогут выбрать второй паспорт между стран, которые подпишут с Украиной соответствующие соглашения.

Простым языком, если Украина подписывает, к примеру, с Белорусью соответствующий документ, то украинец вправе брать паспорт этой страны.

Если, опять же к примеру, гражданин Украины возьмет паспорт Уганды, но с ней перед этим не договорились официальные лица нашей страны, - то тогда он нарушитель.

По другой концепции рассматривается возможность внедрения статуса "зарубежного украинца".

То есть речь об украинских паспортах для представителей украинской диаспоры.

По инаугурационной речи президента Зеленского понятно, что он вполне "за" такой вариант.

