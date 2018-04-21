Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту крушения легкомоторного самолета в Хакасии. Следком РФ выясняет обстоятельства авиакатастрофы Фото: sledcom.ru "По факту крушения легкомоторного самолета в Хакасии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Погибло 2 человека – пилот и пассажир. Носовая часть воздушного судна разрушена", – сказано в сообщении. Следственная группа устанавливает обстоятельства произошедшего.По данным источника "Интерфакса", авиакатастрофа произошла около 13.00 близко поселка Кайбала в Хакасии, самолет упал в приток реки Абакан. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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