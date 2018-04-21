|Плохие новости: В Госдепе рассказали о нарушениях прав человека в Украине
|21.04.2018 15:16
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Правительство не предпринимает должных мер для преследования или наказания большинства чиновников-коррупционеров.
В Украине продолжают наблюдаться нарушения прав человека,
злоупотребления, связанные с коррупцией между чиновников и цензура
говорится в исследовании, проведенном Государственным департаментом
США.
В документе отмечается, что наиболее существенными проблемами в отношении прав человека являются незаконные казни, пытки и политически мотивированные исчезновения в оккупированных районах Донбасса.
Упоминаются также опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания, произвольные аресты и задержания, ограничения передвижения и оказание гуманитарной помощи в регионе и отсутствие независимых судов.
Среди основных злоупотреблений в Украине называют «широкомасштабную коррупцию на правительственном уровне, цензуру, блокирование веб-сайтов, неспособность правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией, а также насилие против этнических меньшинств и лиц ЛГБТ-сообщества».
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В отчете также упоминается, что правительство не предпринимает должных мер для преследования или наказания большинства чиновников-коррупционеров, которые оставляют безнаказанными.
Отдельно в документе значится нарушение прав человека в оккупированном Россией Крыму.
«Российская власть сохраняет контроль над вооруженными силами и силами безопасности, расположенными в Крыму. Службы безопасности РФ продолжают усиливать контроль над Крымом и ограничивать права человека», — говорится в документе.
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В частности, между серьезных нарушений называют: исчезновения и пытки людей, ненадлежащие условия содержания в тюрьмах, вывоз заключенных в РФ, произвольные аресты и задержания активистов, полное отсутствие независимых судов, наличие политических заключенных, а также нарушение прав приватности.
Госдеп констатирует, что в оккупированном Крыму присутствует жесткая цензура.