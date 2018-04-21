Сейчас происходит объединение литовского предложения по Плану Маршалла для Украины с планами Европейского Союза по поддержке стран Восточного партнерства.

"Ведем постоянный разговор с нашими литовскими партнерами, которые были инициаторами этого плана. Сейчас происходит объединение их инициатив с планами ЕС по поддержке стран Восточного партнерства", - заявила "" вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает .

По ее словам, План Маршалла - очень амбициозная задача, требующая серьезной проработки не только с точки зрения предложения, но и с точки зрения нашей способности ее реализовать.

"И с точки зрения освоения средств, и с точки зрения нашей способности быстро реализовывать реформы, которые позволят ускорить согласование этого плана", - подытожила вице-премьер.

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