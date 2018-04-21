Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил
безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту
крушения легкомоторного самолета в Хакасии. Следком РФ выясняет
обстоятельства авиакатастрофы Фото: sledcom.ru "По факту крушения
легкомоторного самолета в Хакасии возбуждено уголовное дело о
нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного
транспорта. Погибло 2 человека – пилот и пассажир. Носовая
часть воздушного судна разрушена", – сказано в сообщении.
Следственная группа устанавливает обстоятельства произошедшего.По
данным источника "Интерфакса", авиакатастрофа произошла около 13.00
близко поселка Кайбала в Хакасии, самолет упал в приток реки
Абакан.
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