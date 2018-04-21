1. Белый дом сегодня прямым текстом начал объяснять Кремлю, для чего введены санкции, как они работают и что будет дальше. Сначала по этой теме выступил министр финансов США Стивен Мнучин. Он заявил, что санкции против российских чиновников, олигархов, силовиков и прочих приближенных Владимира Путина работают именно так, как и ожидалось. При этом Мнучин допустил, что в соответствии с интересами США санкционное давление может возрастать. Но какими именно они будут, министр рассказывать не стал. Американцы просто держат российскую верхушку в перманентном страхе.

2. Вполне резонный вопрос — с какой целью они это делают? На этот вопрос сегодня же ответил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он пояснил, что снятие санкций и улучшение отношений с РФ станет возможным тогда, когда Москва перестанет вмешиваться в дела других стран — Сирии, Украины и даже США. Поскольку такое вмешательство — это суть и единственный смысл политики Владимира Путина, то ответ Болтона надо понимать так: «Отношения между Москвой и Вашингтоном станут нормальными, когда Путин будет свергнут с поста президента. Иначе никак не получится». Российским боярам надо понять: только поменяв президента они спасут свои активы на Западе и получат возможность спокойно туда ездить и там жить. Других путей нет.

3. Иначе же будет вот что: российские власти второй уже день жалуются, что посольство США в Москве действительно перестало выдавать визы россиянам, в том числе — пилотам самолетов «Аэрофлота», летающих в США. В посольстве эту информацию опровергают, заявляя, что для пилотов и бортпроводников есть умышленно отведенные часы приема для получения виз — никто им не мешает. Тут, как я понимаю, загвоздка в другом: после массовой высылки сотрудников посольства США оно увеличило время ожидания визы для россиян до 250 суток. Конечно, властям РФ на обычных людей плевать — подождут, ничего страшного. Проблема в том, что сейчас американцы заставляют ждать, а потом еще и отказывают в визах и представителям «элиты». Простому человеку сейчас получить американскую визу намного проще чем большому бизнесмену или чиновнику. «Бояр» это, конечно, очень злит, вот они и заставляют МИД РФ выступать с возмущенными заявлениями.

4. Еще одна российско-американская история прямо сейчас начинается в Вашингтоне. Демократическая партия США подала многомиллионный гражданский иск против РФ, штаба Дональда Трампа, а также сайта Wikileaks. Истцы обвиняют их всех в сговоре с целью помешать Хиллари Клинтон стать президентом США. Для этого ответчики якобы взломали сети Демпартии и вынесли оттуда важную информацию. Вполне вероятно, что у этого иска есть перспективы. Но я хотел бы обратить внимание на такую деталь: с серверов Демпартии злоумышленники украли не абы какую информацию. Там были данные о том, что сама эта партия отчаянно мухлевала и подтасовывала результаты праймериз, чтобы сделать ту самую Хиллари Клинтон кандидатом в президенты от демократов. Собственно, публикация данных о массовых фальсификациях в пользу Клинтон и помешала ей спокойно избраться президентом: многие американцы увидели, что ее победа на праймериз была как минимум сомнительной, следовательно не стали голосовать за нее на общенациональных выборах. Если бы Демократическая партия была честной и не подыгрывала Клинтон, то никакого компромата на ее серверах злоумышленники просто не нашли бы.

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5. В том, что эти серверы ломали именно россияне, сомнений больших нет. В последнее время у Москвы появилась довольно мощная кибер-армия, которая ломает сайты, ворует информацию и применяет армии ботов везде, где только можно. Вот последний пример: по данным британских спецалистов, после отравления Скрипалей и химической атаки в Сирии активность российских ботов в соцсетях выросла на четыре тысячи процентов! Это и я могу подтвердить: действительно, они заполонили просто всё. Кстати, по ним очень удобно смотреть, какую тему или новость Кремль считает для себя неприятной и опасной, а какую — полезной или достойной гордости. Боты проговаривают в сети все то, что боится (стесняется), но хочет сказать их начальство. В истории со Скрипалями очень нервничали — почти как в ситуации с малазийским «Боингом». Думаю, что отравление — работа российских шпионов, хотя прямых доказательств этому пока и нет.

6. В целом же, влияние Владимира Путина в мире сокращается. Сегодня журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей планеты, куда впервые за несколько лет президент России не попал. Меня, если честно, удивляет, почему он все время туда попадал. Всерьез он глобально ни на что не влиял. Громкие заявления и несколько локальных войн сложно назвать признаком глобального лидерства. Скорее, наоборот: разумный и влиятельный правитель заканчивает войны, а не начинает их. Думаю, Путина в такого рода списках держат ради его «злодейского» имиджа — чтобы оппонентом «хороших» парней был серьезный злодей, а не какой-то лузер. Но в последнее время Путин под санкциями поплыл и сдулся. Западу все сложнее воспринимать его как влиятельного и опасного лидера.

7. Армения продолжает бунтовать против попыток местной власти навечно остаться в неизменном виде. Местная оппозиция не покидает центра Еревана, пытаясь взять город под свой контроль. Полиция массово арестовывает демонстрантов. Но место выбывших занимают новые, посадить всех их, видимо, не получится. На месте событий становится все интереснее. Сейчас вот протестующие пообещали перекрывать дороги в стране и в городе грузовиками, а полиция грозится ломать эти баррикады «с использованием спецсредств». Может стать совсем горячо. Пока ни одна из сторон отступать не собирается.

8. Сегодня официально прекратила существование баскская террористическая организация ETA, которая несколько десятилетий пыталась добиться отделения своего региона от Испании. Боевики повзрослели, остепенились и поняли, что вооруженная борьба сейчас смысла не имеет. За независимость надо бороться так, как это делают каталонцы — исключительно мирными способами. Тут важно подчеркнуть: баски в Испании оставаться по-прежнему не хотят и обязательно оттуда сбегут, как только появится такая возможность. Ну или когда они сами себе ее создадут.

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