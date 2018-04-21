В субботу, 21 апреля, королеве Великобритании Елизавете II исполняется 92 года, однако день рождения монарха отмечают дважды в год, о чем напоминает пресс-служба официальной резиденции монарха Букингемского дворца.

Первое празднование проходит в день самого рождения Елизаветы, а второй - в июне. К тому же именно второй праздник - официальный и, как правило, сопровождается праздничным военным парадом.

В этом году непосредственно день своего рождения Елизавета II планирует провести в кнугу семьи, а уже летом соберет торжественный концерт в лондонском зале Альберт-Холл. Планируется, что на мероприятии появятся Том Джонс, Кайли Миноуг, Стинг, Крейг Дэвид, Шон Мендес, регги-певец Shaggy, Энн-Мари и группа Ladysmith Black Mambazo. А выступления звезд будет транслировать телеканал ВВС в прямом эфире.

Напомним, что королева родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Женщина вошла в историю Великобритании как правитель, который дольше всех правил в стране. В то же время Елизавета, вопреки высокому статусу ведет простую жизнь и сторонится журналистов.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, кандидатура принца Чарльза в качестве преемника королевы Елизаветы II была поддержана Содружеством наций.

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