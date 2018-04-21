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Крымские оккупанты назвали четыре инцидента в СИЗО Симферополя суицидами
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21.04.2018 15:37
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Трое обвиняемых из СИЗО Симферополя покончили жизнь самоубийством в
марте и апреле, а один осужденный из того же изолятора выжил после
ранения шеи в результате суицида, отметили в "крымском управлении"
Федеральной службы исполнения наказаний РФ. По данным ФСИН, одного
самоубийцу спасли Фото: krim.fsin.su По данным оккупационного
ведомства, суициды, которые закончились констатацией смерти от
механической асфиксии (повешения), были зафиксированы в марте с
обвиняемыми К. и Н., а в апреле – с обвиняемым Л."Также в
текущем месяце осужденный П. нанес себе телесное повреждение в виде
резаной раны шеи. Сотрудниками СИЗО-1 незамедлительно была вызвана
бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала
пострадавшего в городскую больницу для оказания квалифицированной
помощи. В настоящее время осужденный П. находится в медицинском
учреждении, его состояние удовлетворительное", – отметили в
"крымском управлении" ФСИН РФ.Крымская правозащитная группа
сообщала, что 6 апреля в изоляторе оккупированного Симферополя
нашли повешенными 69-летнего Сервера Билялова и 46-летнего
Олега Гончарова, 12 апреля – 23-летнего Дмитрия Шиповника. 13
апреля в камере для вновь прибывших с перерезанным горлом выявили
39-летнего Ислама Искерова. Правозащитники считают
малоубедительными версии о самоубийстве.Они также заявили, что
Следственный комитет, прокуратура и Федеральная служба исполнения
наказаний РФ никак не освещали происшествия.20 апреля
уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова
попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову проверить
информацию о смертях в СИЗО Симферополя.
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