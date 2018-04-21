Трое обвиняемых из СИЗО Симферополя покончили жизнь самоубийством в марте и апреле, а один осужденный из того же изолятора выжил после ранения шеи в результате суицида, отметили в "крымском управлении" Федеральной службы исполнения наказаний РФ. По данным ФСИН, одного самоубийцу спасли Фото: krim.fsin.su По данным оккупационного ведомства, суициды, которые закончились констатацией смерти от механической асфиксии (повешения), были зафиксированы в марте с обвиняемыми К. и Н., а в апреле – с обвиняемым Л."Также в текущем месяце осужденный П. нанес себе телесное повреждение в виде резаной раны шеи. Сотрудниками СИЗО-1 незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего в городскую больницу для оказания квалифицированной помощи. В настоящее время осужденный П. находится в медицинском учреждении, его состояние удовлетворительное", – отметили в "крымском управлении" ФСИН РФ.Крымская правозащитная группа сообщала, что 6 апреля в изоляторе оккупированного Симферополя нашли повешенными 69-летнего Сервера Билялова и 46-летнего Олега Гончарова, 12 апреля – 23-летнего Дмитрия Шиповника. 13 апреля в камере для вновь прибывших с перерезанным горлом выявили 39-летнего Ислама Искерова. Правозащитники считают малоубедительными версии о самоубийстве.Они также заявили, что Следственный комитет, прокуратура и Федеральная служба исполнения наказаний РФ никак не освещали происшествия.20 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову проверить информацию о смертях в СИЗО Симферополя. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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