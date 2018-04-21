Лозунг «Покупай украинское» работает только в период кризиса

Украинцы наотрез отказываются покупать отечественные товары, предпочитая им импорт. Причем касается это не только автомобилей и бытовой электроники, украинских альтернатив которым практически нет, но и продуктов питания. Ситуация абсурдна: мы не хотим есть даже собственные макароны. И при первой же возможности бросаемся покупать заграничные спагетти, информирует svodka.net.

По данным Государственной службы статистики, доля украинских товаров на полках наших магазинов и супермаркетов с 2005 по 2017 годы рухнула с 70,5 до 52,3%. Только за 2017 год украинцы стали потреблять на 2,3% меньше отечественных продуктов и на 3% — непродовольственных товаров.

Патриотизм ни при чем

В первую очередь, говорят эксперты, на предпочтения людей оказывает влияние ценовой фактор. Чем дешевле отечественный товар в сравнении с заграничным, тем охотнее его покупают, в общем, небогатые украинцы. Качество и прочие характеристики продукта играют второстепенную роль.

«Если взглянуть на кривую доли наших товаров в магазинах, отлично видно, что всплеск популярности «made in Ukraine» совпадает с периодом девальвации гривни. Причем чем значительнее ослабление курса, тем дольше держится патриотический эффект. Ведь импорт в такие периоды дорожает молниеносно, а украинские товары — лишь спустя месяцы», — отметил UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

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В 2008-2009 годах, когда курс доллара вырос с 5,5 грн./$ до 8 грн./$, украинские товары отвоевали 4,3% у импортных. А в период с 2013 по 2015 годы заграница проиграла нашему продукту почти 1% в доле продаж.

Но уже с 2016 года заморские товары стеной пошли на отечественного производителя. Всего за 2 года импорт отвоевал все, что потерял до этого. И по итогам 2017 года страна установила новый антирекорд: только 52,3% продаваемых в рознице товаров были сделаны в Украине.

На самообслуживание

Крайне пессимистично выглядит и детализированная картина: в разбивке по товарным группам положительную динамику по нацпродукту показывают только исключительные позиции. К примеру, между продовольственных товаров робкий рост за год показали курятина и мясо, кондитерка, рыба и свежие овощи.

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По остальным позициям украинским продуктам похвастаться нечем. К примеру, нашего варенья в 2017-м стали покупать на 5,7% меньше, чем годом ранее, а макаронных импортных изделий купили на 2,4% больше, чем отечественных.

Эксперты объясняют это преимущественно дороговизной наших продуктов. По многим позициям цены на отечественную еду сравнялись и даже превышают импортные показатели. Даже с учетом всех пошлин и затрат на доставку. Да и вывозят наших продуктов за границу все больше.

«Феномен варенья объясняется просто: люди все чаще заготавливают консервацию самостоятельно или приобретают ее на рынках, которые в данные Госстата не попадают. А в супермаркетах покупают ее все меньше. Отсюда и падение продаж. Что до рыбы, то здесь все еще проще. С запуском службы рыбного патруля в официальную статистику стало больше попадать украинской рыбы», — объяснил UBR.ua директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В целом, по его словам, в Украине доминируют отечественные товары. И едва ли импорт сможет сделать значительный рывок. Однако по мере того, как цены на наши и импортные продукты сравниваются, люди просто возвращаются к привычной и любимой еде — ведь сэкономить на украинской все равно уже не выходит.

Своя тельняшка ближе

Примерно те же причины озвучивают и представители отечественного легпрома — единственной категории товаров, которая смогла хотя как-то бороться с засильем импорта в прошлом году. Понемногу в доле продаж у заграничных в 2017 отвоевали украинские носки и чулки (+2,1%), трикотаж (+1,2%), обувь (+0,8%) и немеховые головные уборы (+0,3%).

«Спрос на украинскую обувь и одежду растет из-за увеличения стоимости аналогов «made in China». Размер оплаты труда китайским рабочим увеличивается, что отражается на себестоимости производства», — рассказал UBR.ua президент Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский.

Уже сейчас средняя стоимость пары украинской обуви на 10% ниже китайской. А в случае более глубокой девальвации гривны (по прогнозам Минфина в 2019 году курс может достичь 30,5 грн./$), разница будет еще больше.

Впрочем, кроме цены, могут похвастаться наши производители и качеством. Все меньше хромает и украинский дизайн, так что специализированные розничные сети охотно берут нашу обувь и одежду на реализацию.

Пользуются популярностью и многочисленные ярмарки, где можно пополнить гардероб отечественными нарядами. Причем, не только крупных фабрик. Большой вклад в статистику делают многочисленные мелкие предприниматели, признаются собеседники UBR.ua.

Импортозамещение: задача невыполнима

Хотя в целом, ментальность украинцев не оставляет шансов нашим производителям. И если продуктовики могут быть спокойны за свою долю на рынке, то промышленникам достаются лишь крохи со стола потребительских предпочтений. Даже отрасли, демонстрирующие положительную динамику, показывают крайне слабые абсолютные цифры. К примеру доля украинской обуви в продажах по итогам 2017 года составила ничтожные 3,7%.

Неважно обстоят дела и в более ресурсоемких категориях производств. К примеру наш автопром за последние 10 лет всухую проиграл заграничному. Если в 2007 году машины украинского производства в продажах занимали 38,8%, то по итогам 2017-го их доля сократилась до 5,3%.

Но если с автомобилями в основном все упирается в качество, то объяснить полный провал в битве за покупателя украинских производителей канцтоваров (падение доли за минувший год на 4,8% до 50,4%) или моющих средств (сокращение на 1,8% до 32,4%) можно лишь значительной долей импортных составляющих и технологических решений в конечном продукте.

Иными словами, говорят эксперты, добиться сколько-нибудь значительных успехов в деле импортозамещения в ближайшие годы страна не сможет. И ссылаются на официальную статистику: за первые два месяца 2018 года Украина купила за границей товаров на $700 млн. больше, чем продала.

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