Жительницу американского штата Пенсильвания пришел ошеломительный счет за электричество на сумму 284 миллиарда долларов. Впрочем, в итоге выяснилось, что это ошибка.

По словам Мэри Горомански, в платежке было сказано, что оплатить необходимо до ноября 2018 года.

Как она рассказала изданию Erie Times-News, у нее буквально глаза вылезли на лоб, когда увидела эти цифры.

Поставщик электроэнергии заявил, что на самом деле речь шла о 284 долларах и 46 центах.

Пресс-секретарь компании сказал, что они не знают, как могла случиться такая ошибка. Согласно счету, до декабря женщине нужно было оплатить более 28 тысяч долларов.

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