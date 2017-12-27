|Американка получила счет за электричество с миллиардной суммой
|27.12.2017 15:40
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Жительницу американского штата Пенсильвания пришел ошеломительный счет за электричество на сумму 284 миллиарда долларов. Впрочем, в итоге выяснилось, что это ошибка.
По словам Мэри Горомански, в платежке было сказано, что оплатить необходимо до ноября 2018 года.
Как она рассказала изданию Erie Times-News, у нее буквально глаза вылезли на лоб, когда увидела эти цифры.
Поставщик электроэнергии заявил, что на самом деле речь шла о 284 долларах и 46 центах.
Пресс-секретарь компании сказал, что они не знают, как могла случиться такая ошибка. Согласно счету, до декабря женщине нужно было оплатить более 28 тысяч долларов.
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